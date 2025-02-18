Ангар загорелся в Печорском округе

18:42, 18 февраля 2025, ПАИ

Возгорание ангара произошло в деревне Печки Печорского округа сегодня, 18 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Угрозы распространения огня на соседний ангар больше нет.

На месте работают пожарные подразделения.

Обстоятельства и причина возгорания выясняются.