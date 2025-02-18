Ангар загорелся в Печорском округе
Возгорание ангара произошло в деревне Печки Печорского округа сегодня, 18 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Угрозы распространения огня на соседний ангар больше нет.
На месте работают пожарные подразделения.
Обстоятельства и причина возгорания выясняются.
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