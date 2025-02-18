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Традиционный вечер памяти псковских воинов-разведчиков прошёл в Красногородском округе

Традиционный вечер памяти псковских воинов-разведчиков прошёл в Красногородском округе сегодня, 18 февраля. Открыла мероприятие глава муниципалитета Валентина Понизовская, пишет районная газета «Заря».

Фото здесь и далее: Светлана Павлова

«Вот уже 25 лет накануне памятной даты в Платишинском сельском клубе собираются взрослые и дети из разных уголков Красногородского района, чтобы вспомнить своих героев, вспомнить о нашем Алёше. Это было 21 февраля 2000 года. Трём разведгруппам спецназа ГРУ была поставлена задача выдвинуться в район местности, ограниченной тремя высотами, для ведения разведки, наведения авиации и корректировки огня артиллерии при обнаружении групп боевиков. Длинный участок местности отличался тем, что в распадке сходится несколько троп, активно используемых боевиками. Спецназовцы до конца выполнили свой воинский долг, приняв на себя основной удар, сорвав попытку бандитов внезапным ударом уничтожить мотострелковые подразделения», – пишет газета.

В том бою под Харсеноем погибли 33 человека, 25 из них были разведчиками Псковской бригады спецназа ГРУ, в том числе и Алексей Прокофьев из Платишино. Памятное мероприятие открыла Валентина Понизовская.

«Для меня большая честь сегодня быть вместе с вами, чтобы ещё раз поклониться родителям Алексея и сказать слова благодарности за сына-героя. Прошла четверть века со дня гибели псковских защитников, но их подвиг не забыт. Он вписан в книгу истории нашего Отечества, он навсегда должен остаться в наших сердцах как пример для молодого поколения. Дорогие Антонина Васильевна и Юрий Алексеевич, спасибо вам за сыновей! Вечная слава нашим защитникам!» – сказала она.

В почётном карауле застыли юнармейцы отряда «Патриот» Красногородской средней школы. Стихотворения о Родине, о героях Отечества, мире и войне прочли дети Ильинской средней школы и школы-интерната «Агрошкола». В исполнении Галины Семёновой и Марии Вароница прозвучали песни, посвящённые героям Отечества.

Участники мероприятия почтили память павших воинов минутой молчания. У мемориальной доски братям Прокофьевым зажгли свечи.

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