Михаил Ведерников анонсировал встречу с наставниками программы «Герои земли Псковской»

14:43, 18 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал свою встречу с наставниками региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской». Об этом он рассказал в эфире одной из псковских радиостанций.

«Ребята, которые защищали нашу страну, справятся и с задачами в мирное время: будут и хорошими специалистами, и хорошими руководителями. Мы ежедневно занимаемся этой программой. На следующей неделе я встречаюсь с наставниками программы, и в ближайшие недели–месяцы будем выходить на финишную прямую – начнутся образовательные модули на базе Корпоративной академии правительства», – сказал губернатор.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. На первом этапе о желании принять в ней участие заявило более 300 участников СВО, среди них 40 % – действующие военнослужащие, 33 человека имеют ордена Мужества. Этапы регистрации и тестирования преодолело более 50 человек.

Ранее сообщалось, что образовательная часть программы «Герои земли Псковской» составит более 500 часов. Программа рассчитана на год и включает четыре модуля с межмодульными периодами. В каждом модуле есть очная часть – 10 учебных дней. Первым очным днем обучения станет 8 сентября.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.