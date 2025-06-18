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Общество

Власти Псковской области постараются минимизировать неудобства с доступом в интернет в ближайшее время

Власти Псковской области постараются минимизировать неудобства с доступом в интернет в ближайшее время, сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций.

Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

Подавляющее число регионов РФ приняло решения о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет, напомнил Михаил Ведерников. «Эти ограничения введены вынужденно, введены на определённых территориях. Я ещё раз хочу всех попросить отнестись с пониманием. Безопасность в наше время превыше всего, и пренебрегать этим точно не нужно. Минимизировать неудобства мы постараемся в ближайшее время», – сказал глава региона.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

11 июня сообщалось, что массовый сбой в работе сотовых операторов произошёл в России, в том числе и в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены на территории и других регионов России.

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