Заболеваемость гриппом в Псковской области выросла за неделю
С 10 по 16 февраля на территории Псковской области зарегистрировано 16 случаев гриппа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В, уточнили в ведомстве.
Неделей ранее в регионе также зафиксировали девять случаев заболевания гриппом.
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