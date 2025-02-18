Заболеваемость гриппом в Псковской области выросла за неделю

21:40, 18 февраля 2025, ПАИ

С 10 по 16 февраля на территории Псковской области зарегистрировано 16 случаев гриппа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В, уточнили в ведомстве.

Неделей ранее в регионе также зафиксировали девять случаев заболевания гриппом.