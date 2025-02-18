Инфекционист рассказал, как отличить начало коклюша от обычной простуды

22:21, 18 февраля 2025, ПАИ

Коклюш – это особое инфекционное заболевание, которое развивается поэтапно. Как отличить начало коклюша от обычной простуды или ОРВИ, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков в интервью «Известиям».

Коклюш развивается постепенно, проходя через несколько этапов, отметил врач. Заболеваемость циклична: периоды роста сменяются периодами снижения. Возбудитель коклюша, бактерия Bordetella pertussis, остаётся неизменной и имеет парадоксальную природу: она чувствительна к внешним факторам и плохо приспособлена к выживанию, но имеет эффективные механизмы передачи.

Коклюш начинается незаметно, с лёгких респираторных симптомов, и длится около недели. Затем кашель становится спазматическим и может длиться до месяца. Приступы кашля могут провоцироваться различными факторами, особенно тяжело они переносятся детьми. Ночные приступы со рвотой и спазмами могут привести к гипоксии центральной нервной системы.

Наиболее частыми осложнениями коклюша являются вторичные бактериальные инфекции различных отделов дыхательных путей, среди которых особое место занимает коклюшная пневмония. Однако не менее опасным осложнением считается развитие апноэ во время спазматического кашля.