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Общество

Wi-Fi заработал в псковском аэропорту

Wi-Fi работает в псковском аэропорту, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций.

В псковском аэропорту. Фото: ПАИ

Говоря о причинах временного отсутствия мобильного интернета на некоторых территориях Псковской области, губернатор подчеркнул, что Wi-Fi в Псковской области продолжает работать. «Он под эти ограничения не попал. Кстати, буквально сегодня он запущен в нашем аэропорту, им можно воспользоваться», – отметил Михаил Ведерников.

11 июня сообщалось, что массовый сбой в работе сотовых операторов произошёл в России, в том числе и в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены на территории и других регионов России.

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Wi-Fi заработал в псковском аэропорту

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