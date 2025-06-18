Wi-Fi заработал в псковском аэропорту

13:42, 18 июня 2025, ПАИ

Wi-Fi работает в псковском аэропорту, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций.

Говоря о причинах временного отсутствия мобильного интернета на некоторых территориях Псковской области, губернатор подчеркнул, что Wi-Fi в Псковской области продолжает работать. «Он под эти ограничения не попал. Кстати, буквально сегодня он запущен в нашем аэропорту, им можно воспользоваться», – отметил Михаил Ведерников.

11 июня сообщалось, что массовый сбой в работе сотовых операторов произошёл в России, в том числе и в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены на территории и других регионов России.