Михаил Ведерников – об отключении мобильного интернета: Я никогда не поставлю комфорт выше безопасности и жизни людей

14:03, 18 июня 2025, ПАИ

О временном и частичном отключении мобильного интернета рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций.

Губернатор отметил, что подавляющее число регионов РФ ввело такие ограничения. Они введены вынужденно, на определённых территориях, уточнил он и подчеркнул, что нельзя точно сказать, как долго эти ограничения продлятся.

«Ответа на этот вопрос нет. Это всё равно, что пытаться ответить в начале пандемии, когда она закончится. Но мы взрослые люди, и нужно реально смотреть на вещи. Я исхожу из того, что все думающие люди понимают, как меняется мир, понимают, что прежним он уже никогда не будет. Конечно, неудобно, когда нет привычных сервисов, а иногда очень важных возможностей, которые даёт использование мобильного интернета. <…> Я прекрасно понимаю, что на данный момент существуют ограничения, но я никогда не сделаю так, чтобы поставить комфорт выше безопасности и жизни людей и сохранности критически важных инфраструктурных объектов», – сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что в Псковской области уже несколько дней в постоянном режиме работают специалисты над поиском решения неудобства, связанного с доступом в интернет. «Отдельные решения есть, но вы справедливо заметили, интернет лёг только мобильный и далеко не во всех районах», – отметил глава региона во время эфира.

Губернатор также заметил, что Wi-Fi продолжает работать в Псковской области. «Он под эти ограничения не попал», – сказал Михаил Ведерников и добавил, что для удобства псковичей и гостей региона Wi-Fi заработал в псковском аэропорту.

11 июня сообщалось, что массовый сбой в работе сотовых операторов произошёл в России, в том числе и в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены на территории и других регионов России.