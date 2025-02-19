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Общество

В России предложили ввести обязательную аккредитацию для практикующих психологов

Обращение с предложением ввести в России обязательную аккредитацию для всех практикующих психологов направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишут РИА Новости.

В документе утверждается, что подобное нововведение поможет уменьшить количество неквалифицированных «специалистов», которые не имеют профильного образования. Кроме того, это поможет повысить доверие общества к профессии клинического психолога. Также уточняется, что такая аккредитация установит единые стандарты подготовки специалистов.

Сейчас на рынке психологических услуг много специалистов, которые привлекают россиян с помощью маркетинговых обещаний, однако вовсе не обладают нужными знаниями. Из-за этого люди оказываются в трудной ситуации и не получают нужной поддержки, обратил внимание парламентарий.

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