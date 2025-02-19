Стало известно, какие подарки дарят россиянки мужчинам на 23 Февраля

08:52, 19 февраля 2025, ПАИ

Стало известно, какие подарки хотят подарить россиянки мужчинам на 23 Февраля. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследовании сервиса лояльности «Апельсин».

Чаще всего девушки планируют вручить одежду и гаджеты. Кроме того, есть среди этого и парфюм, романтический вечер, носки, инструменты или аксессуары для автомобиля.

Мужчины же хотят получить деньги, бытовую технику, гаджеты, одежду. Некоторые же просто желают объятий и внимания.

Меньше всего россиянки готовы покупать туры, обувь или бытовую технику.

Наиболее популярной платформой для покупки подарков на 23 Февраля и 8 Марта стали маркетплейсы. На втором месте расположились офлайн-магазины, а третье место занимает интернет-магазины.

Люди в возрасте от 45 до 60 лет стремятся минимизировать свои расходы на гендерные праздники, выделяя на подарки не более двух тысяч рублей. Женщины, как правило, не планируют тратить значительные суммы на подарки для коллег и друзей: оптимальная сумма составляет до тысячи рублей, а максимальная — не более пяти тысяч рублей.