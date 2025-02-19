Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стало известно, какие подарки дарят россиянки мужчинам на 23 Февраля

Стало известно, какие подарки хотят подарить россиянки мужчинам на 23 Февраля. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследовании сервиса лояльности «Апельсин».

Чаще всего девушки планируют вручить одежду и гаджеты. Кроме того, есть среди этого и парфюм, романтический вечер, носки, инструменты или аксессуары для автомобиля.

Мужчины же хотят получить деньги, бытовую технику, гаджеты, одежду. Некоторые же просто желают объятий и внимания.

Меньше всего россиянки готовы покупать туры, обувь или бытовую технику.

Наиболее популярной платформой для покупки подарков на 23 Февраля и 8 Марта стали маркетплейсы. На втором месте расположились офлайн-магазины, а третье место занимает интернет-магазины.

Люди в возрасте от 45 до 60 лет стремятся минимизировать свои расходы на гендерные праздники, выделяя на подарки не более двух тысяч рублей. Женщины, как правило, не планируют тратить значительные суммы на подарки для коллег и друзей: оптимальная сумма составляет до тысячи рублей, а максимальная — не более пяти тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 февраля 2025

Публикуем состав жюри премии «Народное признание – 2024»
19 февраля 2025

Митрополит Матфей провёл встречу с Галиной Овсовой
18 февраля 2025

Ремонт в великолукском филиале ПОКБ: что уже сделано
18 февраля 2025

Патриотическую акцию «Снежный десант» проводят в Псковском районе
18 февраля 2025

Посетить «Культурные выходные» в Печорах пригласил Валерий Зайцев
18 февраля 2025

Неделя сохранения мужского здоровья стартовала в Псковской области
18 февраля 2025

81-ю годовщину освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков отметили сегодня
18 февраля 2025

Ход строительства нового корпуса Линовской школы в Пыталовском округе проконтролировала Наталья Мельникова

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...