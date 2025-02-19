Псковичи могут попасть на экскурсию в кабинет Валентина Курбатова

09:36, 19 февраля 2025, ПАИ

На экскурсию «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» приглашает в феврале кабинет Валентина Курбатова Псковской областной универсальной научной библиотеки его имени. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Экскурсия с элементами викторины посвящена писателю, критику, лауреату Госпремии России Валентину Курбатову и проводится в мемориальном библиотечном пространстве имени Русского Златоуста.

Кабинет Курбатова открылся в Псковской областной универсальной научной библиотеке 25 сентября 2021 года. С 14 февраля 2022 года учреждению присвоено имя писателя. Среди экспонатов кабинета – личные вещи Валентина Курбатова (ежедневник, печатная машинка, блок-флейта и другие), издания его литературных и критических работ из фонда библиотеки, а также часть книг, которые Валентин Курбатов передал в дар библиотеке.

Гости узнают, какие места в России любил Курбатов, на каком музыкальном инструменте играл критик, как связаны Курбатов и двери, какую коллекцию собирал Домовой, а также при чем здесь Дон Кихот. В финале участникам экскурсии предложат ребусы и загадки, посвященные жизни и творчеству Валентина Курбатова.



Продолжительность экскурсии - 40 минут. Заявки (до приобретения билета) принимаются по телефону 8 (8112) 72-22-21. Количество посетителей в группе обсуждается. Действует «Пушкинская карта».

