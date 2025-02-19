Ярмарка трудойстроства пройдёт в Пскове 20 февраля
20 февраля с 12:00 до 14:00 пройдёт ярмарка трудоустройства. Её организует кадровый центр Пскова и Псковского района, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Более 25 работодателей из сферы оборонно-промышленного комплекса, предприятий промышленности и государственных структур представят свои вакансии. Будут также экспресс-собеседования, профессиональные тестирования, консультации специалистов службы занятости.
Работа найдется для всех – от граждан без опыта работы до высококвалифицированных специалистов, отмечают организаторы.
Ярмарка пройдёт в Пскове на ул. Коммунальной, 71а.
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