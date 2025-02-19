Нейросеть для ранней диагностики болезни Паркинсона создадут в России

10:13, 19 февраля 2025, ПАИ

Нейросеть для ранней диагностики болезни Паркинсона создадут в России, пишет «Российская газета».

Задачу решают учёные из нескольких вузов Пермского края. Они разрабатывают программный продукт на основе искусственного интеллекта, который способен максимально точно по голосу определять повторяющиеся элементы речи, свидетельствующие о наличии тяжёлого недуга. Разработка поможет выявлять отклонения от нормы и определять стадии болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона – медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, характеризующееся замедленностью движений, дрожанием в покое и нарушением рефлексов. В основе болезни – поражение нервных клеток ствола головного мозга. Средний возраст начала заболевания – 57 лет.