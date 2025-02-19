Поздравить родных с 23 Февраля авторскими открытками могут псковичи

10:44, 19 февраля 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут поздравить своих близких и друзей с Днем защитника Отечества авторскими открытками, которые собрал Музей Победы на своем сайте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Более 45 тысяч рисунков участников конкурса «Защитники Отечества. Zаветам Vерны» вошли в виртуальную выставку. Творческий проект провели Музей Победы совместно с государственным фондом «Защитники Отечества».

В этом году количество работ стало рекордным — интернет-пользователи смогут увидеть более 45 тысяч рисунков из 89 регионов России, в том числе более 2,5 тысячи открыток из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В творческом состязании Музея Победы также приняли участие жители Молдовы, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Туниса, Иордании и Беларуси.

«Традиционно самыми активными стали самые юные участники, они отправили более 29 тысяч работ в возрастных категориях 6-8 и 9-11 лет. Конкурс рисунков был посвящен Году защитника Отечества. Авторы изобразили в своих работах воинов, героев нашей страны разных времен: портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других», — рассказали в Музее Победы.

Отправить понравившуюся открытку с поздравительным текстом ко Дню защитника Отечества по электронной почте друзьям, близким или коллегам интернет-пользователи смогут до 23 февраля.