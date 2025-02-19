Александр Хлопков провёл встречу с ветеранами СВО по вопросам трудоустройства

10:47, 19 февраля 2025, ПАИ

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков встретился с ветеранами СВО. Встреча прошла на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, сообщили ПАИ в филиале организации.

Встреча была посвящена одному из важнейших инструментов социализации участников боевых действий в мирной жизни – трудоустройству. Александр Хлопков расспросил ветеранов об их образовании, желании получить новое или пройти профессиональную переподготовку, поинтересовался желаемой сферой деятельности, зарплатными ожиданиями, узнал мнение ребят об имеющихся в регионе вакансиях.

Среди озвученных профессиональных интересов ветеранов СВО фигурировали сфера государственной службы и управленческой деятельности, связи с общественностью и маркетинг, преподавание. Некоторые ветераны хотят работать в охране, водителями, поварами, но большинство выразило желание «найти работу по физическим возможностям», поскольку их здоровье, к сожалению, серьёзно подорвано.

Многие из ветеранов имеют высшее образование, некоторые даже не одно, поэтому Александр Хлопков предложил им принять участие в региональной кадровой программе для ветеранов и участников специальной военной операции «Герои земли Псковской», оператором которой выступает Корпоративная академия правительства Псковской области. Это предложение было поддержано участниками встречи, поэтому филиал фонда «Защитники Отечества» проинформирует потенциальных участников о запуске программы и поможет подготовить необходимые документы для участия в ней.