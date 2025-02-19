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Общество

Решение в сфере коммуникаций с ИИ запустил билайн бизнес для МСП

Сервис «Голосовой робот» запустил билайн бизнес в составе Облачной АТС, новый инструмент призван упростить процесс коммуникации с клиентами, сообщили ПАИ в пресс-служба оператора.

Фото: ПАИ

Теперь у бизнеса появилась возможность автоматизировать рутинные сценарии голосового информирования клиентов о важной информации. Для каждого такого уведомления можно настроить свой сценарий взаимодействия. Кроме того, из множества доступных вариантов можно выбрать голос робота, который наиболее точно подойдёт к образу компании. После задания всех параметров остаётся запланировать нужное количество контактов в нужный момент времени и запустить робота.

Новый инструмент может найти применение в разных сферах бизнеса: например, для ретейла и интернет-магазинов пригодится сценарий с информированием о статусе заказа и доставки в пункт выдачи. В сфере услуг «Голосовой робот» позволит быстро подтвердить запись клиента и сообщить дополнительную информацию по посещению. Также «Голосовой робот» будет полезен и при проведении социальных опросов. С его помощью можно в соответствии с заданным сценарием опросить клиентов и получить обратную связь в кратчайшее время.

«Запуск «Голосового робота» в Облачной АТС позволит бизнесу действовать ещё эффективнее, сократить расходы на связь и экономить время менеджеров. Кроме того, гибкость настроек и другие доступные возможности АТС могут быть полезны компаниям, которые часто общаются с клиентами по телефону», – отметил директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом» Руслан Ахлебининский.

Важным будет отметить простоту процесса использования «Голосового робота». Клиенту не нужно переключаться между разными инструментами: управление сервисом происходит из личного кабинета сервиса в рамках Облачной АТС билайн бизнес.

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