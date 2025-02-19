Презентация сборника «Тебя никто не победит!» проходит в медиацентре ПАИ

13:07, 19 февраля 2025, ПАИ

Презентация сборника народной женской поэзии «Тебя никто не победит!» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 19 февраля.

Гости расскажут, как возникла идея первого специального издания Союза женщин России и Псковского регионального отделения СЖР, а также в чём задача проекта.

Этим в медиацентре поделятся модератор, составитель сборника, кандидат филологических наук, председатель Псковского регионального отделения СЖР Наталья Никифорова; член Союза писателей РФ, член Союза женщин России, кандидат филологических наук Татьяна Рыжова, члены Союза писателей РФ Надежда Камянчук и Людмила Тишаева; член редакции, член Союза женщин России, руководитель пресс-службы Псковской городской Думы Снежана Потапова; руководитель Совета молодых литераторов Псковской области Ольга Балабаева; координатор по работе с Усвятским отделением СЖР Светлана Стельмашёнок.