Более 300 вакансий представят на псковской ярмарке по трудоустройству

12:38, 19 февраля 2025, ПАИ

Псковичей приглашают на первую в этом году ярмарку по трудоустройству, приуроченную ко Дню защитника Отечества, на которой представят более 300 вакансий, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного центра занятости населения.

Вакансии представят почти 30 работодателей, а всего псковичам предложат более 850 рабочих мест, что в два раза больше, чем в прошлом году. Для соискателей организуют профессиональные тестирования, экспресс-собеседования и консультации от специалистов службы занятости.

Мероприятие также направлено на содействие занятости мужчин, которые смогут пообщаться с представителями промышленных организаций, федеральных органов и организаций оборонно-промышленного комплекса. «Сотрудники Росгвардии, таможенной и пограничной служб, а также судебных приставов расскажут о работе в своих учреждениях и карьерных перспективах», – уточнили в пресс-службе.

Встреча пройдёт 20 февраля в кадровом центе Пскова на улице Коммунальной, 71а, с 12:00 до 14:00.