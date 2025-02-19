Более 300 вакансий представят на псковской ярмарке по трудоустройству
Псковичей приглашают на первую в этом году ярмарку по трудоустройству, приуроченную ко Дню защитника Отечества, на которой представят более 300 вакансий, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного центра занятости населения.
Вакансии представят почти 30 работодателей, а всего псковичам предложат более 850 рабочих мест, что в два раза больше, чем в прошлом году. Для соискателей организуют профессиональные тестирования, экспресс-собеседования и консультации от специалистов службы занятости.
Мероприятие также направлено на содействие занятости мужчин, которые смогут пообщаться с представителями промышленных организаций, федеральных органов и организаций оборонно-промышленного комплекса. «Сотрудники Росгвардии, таможенной и пограничной служб, а также судебных приставов расскажут о работе в своих учреждениях и карьерных перспективах», – уточнили в пресс-службе.
Встреча пройдёт 20 февраля в кадровом центе Пскова на улице Коммунальной, 71а, с 12:00 до 14:00.
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