Псковичка заняла третье место на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике

14:29, 19 февраля 2025, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова заняла третье место на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал ЗТ СССР В. И. Алексеева», которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом спортсменка сообщила в своём Telegram-канале.

Максимальный результат псковички составил 1,88 метра. Победу одержала лучшая легкоатлетка прошлого сезона Мария Кочанова. Она взяла планку 1,96 метра. На втором месте представительница Липецкой и Кемеровской областей Кристина Королёва с лучшим прыжком 1,91 метра.

Следующими соревнованиями, в которых примет участие Наталья Спиридонова, станет чемпионат России в помещении, который пройдёт в Москве с 28 февраля по 2 марта.

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