Более 3,5 тысячи псковских медиков получили специальные соцвыплаты в 2024 году

14:04, 19 февраля 2025, ПАИ

Специальные социальные выплаты более чем 3,5 тысячи медицинских работников на общую сумму около 642 миллионов рублей предоставило отделение Социального фонда России по Псковской области в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения СФР.

Соцвыплату получают медики первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи, отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев. Размер выплаты зависит от категории, должности медработника, вида медицинской организации, продолжительности отработанного времени, а также от населённого пункта, в котором трудится специалист, уточнил он.

Максимальные выплаты в размере 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для среднего медицинского персонала предусмотрены в населённых пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек. В городах и сёлах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи получают 29 тысяч рублей, а средний медицинский персонал – 13 тысяч рублей. В населённых пунктах, где живёт более 100 тысяч человек, выплаты составляют 18,5 и 8 тысяч рублей соответственно.

Для получения выплаты медикам не нужно лично обращаться в отделение СФР. Медицинские организации самостоятельно формируют и передают реестры работников, имеющих право на выплату. Отделение СФР перечисляет средства в течение семи рабочих дней после получения реестра на карту «Мир» или банковский счёт. Медицинские работники получают уведомление о перечислении выплаты в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Выплата относится к категории социальных, не учитывается при расчёте среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам.