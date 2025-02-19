Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 3,5 тысячи псковских медиков получили специальные соцвыплаты в 2024 году

Специальные социальные выплаты более чем 3,5 тысячи медицинских работников на общую сумму около 642 миллионов рублей предоставило отделение Социального фонда России по Псковской области в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения СФР.

Фото: ПАИ

Соцвыплату получают медики первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи, отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев. Размер выплаты зависит от категории, должности медработника, вида медицинской организации, продолжительности отработанного времени, а также от населённого пункта, в котором трудится специалист, уточнил он.

Максимальные выплаты в размере 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для среднего медицинского персонала предусмотрены в населённых пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек. В городах и сёлах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи получают 29 тысяч рублей, а средний медицинский персонал – 13 тысяч рублей. В населённых пунктах, где живёт более 100 тысяч человек, выплаты составляют 18,5 и 8 тысяч рублей соответственно.

Для получения выплаты медикам не нужно лично обращаться в отделение СФР. Медицинские организации самостоятельно формируют и передают реестры работников, имеющих право на выплату. Отделение СФР перечисляет средства в течение семи рабочих дней после получения реестра на карту «Мир» или банковский счёт. Медицинские работники получают уведомление о перечислении выплаты в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Выплата относится к категории социальных, не учитывается при расчёте среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 февраля 2025

Ещё 50 камер видеонаблюдения установят в Псковской области
19 февраля 2025

Ресторан из Пскова вышел в финал всероссийской премии Russian Hospitality
19 февраля 2025

Стало известно название вируса, который ворует деньги через банковские приложения
19 февраля 2025

Большинство несовершеннолетних курьеров в Псковской области не имеют официального оформления – эксперт
19 февраля 2025

Соревнования по стрельбе среди полицейских прошли в Великих Луках
19 февраля 2025

Порядок оплаты счетов за электричество хотят изменить в России
19 февраля 2025

Женское предпринимательство обсуждают в медиацентре ПАИ
19 февраля 2025

Зампред Псковской гордумы почтил память ​Героя России Сергея Самойлова

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...