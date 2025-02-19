Чемпионат Псковской области по футзалу стартует весной

14:40, 19 февраля 2025, ПАИ

Предварительный этап чемпионата Псковской области по футзалу стартует 1 марта, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

На первом этапе 19 команд, представляющих районы региона, проведут четыре мини-турнира – каждый в своей зоне. В следующий этап, который состоится 15 и 16 марта, выйдут 12 команд. Они разыграют путёвки на финальный турнир в трёх зонах.

Решающие соревнования чемпионата состоятся с 21 по 23 марта в спорткомплексе «Писковичи».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».