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Час памяти о воинах-разведчиках 2-й бригады спецназа прошёл в Пскове

Час памяти о воинах-разведчиках 2-й бригады спецназначения состоялся в центре детского чтения в Пскове сегодня, 19 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

В рамках мероприятия состоялась встреча девятиклассников лицея № 10 с майором запаса 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Владимиром Матруничем.

«В нашей стране очень много памятных дат и дней. Они показывают героический путь нашей страны. У нас были взлёты и падения, победы и поражения. И эти даты являются цементирующим составом нашего общества», – подчеркнул он.

Военнослужащий рассказал школьникам о памятных датах, которые важны для России, а также объяснил, чему посвящена та или иная дата. Кроме того, выступающий напомнил о подвигах советских и русских солдат, в частности псковских военнослужащих, которые в первых рядах шли на защиту Родины.

Отметим, что наиболее трагическая страница истории псковского спецназа – битва при Харсеное. 21 февраля 2000 года 2-я бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе посёлка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 33 человека, 25 из них – разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.

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Час памяти о воинах-разведчиках 2-й бригады спецназа прошёл в Пскове

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