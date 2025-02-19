В соцсетях распространяются фейки о себежской больнице
Медицинскую помощь по профилю «хирургия» продолжат оказывать в круглосуточном стационаре Себежского филиала Невельской межрайонной больницы. Информация, распространяемая в социальных сетях о прекращении оказания хирургической медицинской помощи, неверна, сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Кроме того, в этом году в Себежском филиале появятся дополнительные койки дневного стационара по хирургическому профилю.
Комитет неоднократно сообщал, что ни один профиль оказания медицинской помощи ни в одном муниципальном образовании Псковской области не будет ликвидирован.
«Призываем всех жителей Псковской области в случае необходимости разъяснить ту или иную ситуацию обращаться в комитет», – обратились его сотрудники к псковичам.
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