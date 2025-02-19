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Общество

Стало известно название вируса, который ворует деньги через банковские приложения

В России распространяется вирусная программа SpyNote, которая позволяет мошенникам открывать банковские приложения и опустошать счета жертв. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума «Кибербезопасность в финансах», который стартовал в Екатеринбурге сегодня, 19 февраля.

Фото: ПАИ

Вредоносная программа мимикрирует под безобидные приложения и тем самым даёт злоумышленникам полный доступ к паролям и СМС человека, объяснила Эльвира Набиуллина. «Затем они без труда удалённо открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», – добавила она.

За последний год, по данным председателя регулятора, в России с помощью подобного вируса произошло 40–50 % краж с банковских счетов россиян. Зачастую пользователи сами устанавливают вирусные файлы под давлением мошенников.

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