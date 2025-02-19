Ресторан из Пскова вышел в финал всероссийской премии Russian Hospitality

16:04, 19 февраля 2025, ПАИ

Ресторан «Гельдт» из Пскова вышел в финал всероссийской премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучшая ресторанная концепция локального продукта».

В общей сложности организаторы приняли 58 заявок от ресторанов. Пятерку финалистов составили рестораны «Гельдт» (Псков), Brunello (Сочи), Tagliatella Caffe (Санкт-Петербург), «Хозяин тайги» (Красноярск), «Чешуя» (Красноярск).

«Гельдт» в Пскове открылся в марте 2024 года, ресторан расположен в восстановленном здании бань 1873 года. В меню акцентами стали блюда русской домашней кухни с рецептурой Псковского края: солёные белые грузди, сугудай из щуки из реки Сороти, телячьи щечки с псковской кашей «глазуха» и фирменные настои из местных ягод и плодов.

22 апреля станут известны победители Russian Hospitality Awards.