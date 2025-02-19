Число предпринимательниц растёт в Псковской области

19:24, 19 февраля 2025, ПАИ

Число женщин-предпринимательниц растёт в Псковской области, рассказала руководитель регионального центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова на круглом столе на тему «Женское предпринимательство как двигатель регионального развития», который прошёл в медиацентре ПАИ сегодня, 19 февраля.



Фото: ПАИ. Андрей Степанов



Фото: ПАИ. Андрей Степанов



Фото: ПАИ. Андрей Степанов



Фото: ПАИ. Андрей Степанов



Фото: ПАИ. Андрей Степанов









«Из года в год увеличивается число женщин, которые открывают свой бизнес, как в Псковской области, так и в России в целом. Когда предприниматели объединяются, они могут найти коллективное решение важных вопросов. И с учётом специфики разных ролей женщин в обществе, как нам кажется, очень важно, чтобы мы могли собраться вместе и понять, что мы не одни», – отметила Анастасия Иванова.

При этом многие женщины начинают вести бизнес во время или после декретного отпуска, так как они ищут себя и стремятся найти дело всей своей жизни именно в предпринимательстве. И государство всецело поддерживает эту категорию.

Руководитель компании Divachi, председатель комитета по развитию женского предпринимательства ПРО «Опора России» Ирина Григорьева также выразила согласие, что в последние годы женское предпринимательство активно развивается. «Важно объединять женщин, потому что в кругу единомышленников легче расти. Женская энергия достаточно мощная: если она что-то задумала, то обязательно реализует! По этой причине женщины в бизнесе могут стать драйвером роста некоторых отраслей региональной экономики», – подчеркнула она.

Вместе с этим был поднят вопрос о том, что женщина должна совмещать сразу несколько ролей: быть и успешным предпринимателем, и матерью, и женой. Руководитель ГК «МегаХолод» Татьяна Кирилёнок подчеркнула, что у женщин есть действительно серьёзная семейная нагрузка и традиционные устои влияют на специфику ведения бизнеса.

«Если раньше считалось, что женский бизнес – это только услуги красоты, то сейчас отнюдь нет, это в том числе и крупные проекты, перевозки, стройбизнес и другие, а не только красота и обустройство дома. Женщины потихоньку теснят мужчин, это тенденция последних двух лет. И банки не стоят на месте, стараясь дать возможности для развития нового бизнеса. Уже сейчас мы можем предложить такие продукты, которые помогут развить бизнес на территории Псковской области», – сказала региональный управляющий «Альфа-Банком» в Псковской области Ирина Баранова.

«Сложился стереотип, что мужчинам проще вести бизнес, и именно по этой причине стали активно развиваться женские сообщества. Вместе легче вести дело и проще обсуждать серьёзные вопросы», – заключила Ирина Григорьева.

Поддержка предпринимательства осуществляется центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».