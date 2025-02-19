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Общество

Более 650 жалоб поступило за год в Псковскую госинспекцию

658 жалоб поступило от работников в Псковской области в Государственную инспекцию труда в регионе за 2024 год. Об этом сообщила руководитель ведомства Марина Кудрявцева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 февраля.

Марина Кудрявцева. Фото: ПАИ

Кроме того, в региональную инспекцию поступило 14 требований о проведении внеплановых проверок. В 2025 году от сотрудников организаций Псковской области поступило 86 обращений. Приблизительно 80 % жалоб отрабатываются и нарушенные права восстанавливаются, подчеркнула Марина Кудрявцева.

Причины обращений связаны с невыплаченной вовремя зарплатой, невыплатой расчёта при увольнении в последний рабочий день, задержкой выплаты больничного или непредоставлением сведений о трудовой деятельности в Социальный фонд. Примерно 10 % обращений поступают от работников, которые по окончании трудовой деятельности выяснили, что на самом деле не были трудоустроены, отметила руководитель ведомства.

«В 80 % случаев права работника удаётся восстановить в процессе разбирательства. В этом случае никакого наказания для работодателя нет. 20 % обращений направляются в прокуратуру, которая уже применяет меры», – сказала Марина Кудрявцева.

Кроме прочего, в федеральный закон внесли изменения, согласно которым добавили два новых основания: о проведении контрольно-надзорных мероприятий и об уклонении контролируемого лица от проведения обязательного профилактического визита.

Отныне проверки осуществляются при согласовании с прокуратурой Псковской области. В Госинспекцию поступают обращения граждан, осуществляется запрос в организацию, которая, в свою очередь, либо подтверждает, либо опровергает информацию. При отказе от сотрудничества материалы направляются в прокуратуру, сообщила гостья студии.

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