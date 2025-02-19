Россияне уже едят насекомых, не подозревая об этом

16:24, 19 февраля 2025, ПАИ

Две широко используемые в российской пищевой промышленности добавки делают из насекомых, сообщает телеграм-канал «Агроэксперт».

Кармин (Е120) получают из насекомых под названием кошениль (отряд полужесткокрылых). Пищевую добавку импортируют преимущественно из стран Центральной и Южной Америки. Этот пищевой краситель добавляют везде: в мясную, молочную, алкогольную и безалкогольную продукцию, например соки, а также в конфеты, мармелад и йогурты. Им подкрашивают глазурь, фруктовые наполнители, напитки, добавляют в кетчупы, маринады и соусы.

Шеллак (Е904) производят из секреции насекомых Laccifer lacca. Импортируют в основном из Индии и Таиланда. Пищевую добавку E904 используют для обработки фруктов и овощей, кофейных зерен, орехов. Она защищает продукты от потери влаги и заражения гнилостными бактериями и придает блеск.

С этими пищевыми добавками российские потребители практически ежедневно употребляют насекомых, сами того не зная.