Когда весна придёт в Псковскую область, рассказала метеоролог

17:33, 19 февраля 2025, ПАИ

Когда ждать прихода весны в Псковскую область, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«На этой неделе ещё сохраняется морозная погода, а к середине следующей недели погода должна поменяться на оттепельную», – отметила Тала Нещадимова и уточнила, что синоптики прогнозируют это с большой долей вероятности.

В этот период ожидаются положительные температуры ночью и днём, будет идти мокрый снег с дождём или просто дождь. «Пока просматривается только четыре-пять дней такого оттепельного периода. По долгосрочному прогнозу в марте возможен возврат холодной морозной погоды. Насколько все эти прогнозы оправдаются, мы узнаем уже в марте. Но возможность возврата морозной погоды не исключается», – подчеркнула метеоролог.

При этом по новым обновлённым нормам для Псковской области климатическая весна начинается в промежуток с 18 по 23 марта. Среднесуточная температура устойчиво переходит через ноль в сторону положительных температур.

«Эти сроки в нашем регионе установились в наши тёплые десятилетия. Посмотрим, уложимся ли мы в этом году, будет ли переход к весне ранним или, наоборот, задержится», – заключила собеседница ПАИ.