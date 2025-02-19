Количество несчастных случаев на производстве в Псковской области снизилось

16:46, 19 февраля 2025, ПАИ

В 2024 году в Псковской области был зарегистрирован 31 несчастный случай на производстве, что на три случая меньше, чем в 2023 году, сообщила руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 февраля.

Из общего числа происшествий 17 были квалифицированы как связанные с производством, включая четыре групповых случая, 12 из них – с тяжелым исходом и один смертельный. При этом 14 случаев были признаны не связанными с производством из-за смерти сотрудника по причине общего заболевания на рабочем месте.

Групповые случаи в основном были связаны с дорожно-транспортными происшествиями. В 2024 году их число также сократилось, отметила Марина Кудрявцева.