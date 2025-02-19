В России начались банкротства застройщиков

17:44, 19 февраля 2025, ПАИ

В некоторых регионах России начались банкротства застройщиков, пишет газета «Известия».

2025 год для строительной отрасли будет критическим в связи с высокой ставкой по кредитам и отменой льготной ипотеки, из-за которой упали продажи квартир, считает заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКК Светлана Разворотнева. Она подчеркнула, что до этого года региональные застройщики и так работали на грани рентабельности: «Маржинальность их проектов не превышала 15 %, поэтому они с трудом получали банковское финансирование».

«После отмены программ льготной ипотеки под наиболее сильным давлением оказались именно региональные проекты и девелоперы», – заявил генеральный директор и управляющий партнёр «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин. Он связал это с отсутствием ипотечных займов, что привело к значительному падению спроса на жильё, а также с их низкой маржинальностью в отличие от Москвы или Санкт-Петербурга.

Самым крупным должником стала компания «Регионстрой» в Чувашии, которая не смогла отдать долг 42,6 миллиона рублей. Также в список банкротов вошли ростовские компании «СТЭК» и «Донстрой», долг которых составил 39 и 11 миллионов рублей соответственно.