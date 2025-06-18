В Псковской области сохраняется тенденция к развитию промышленного производства

09:03, 18 июня 2025, ПАИ

130 крупных и средних предприятий задействовано в региональном секторе промышленности Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в СЗФО под председательством Александра Гуцана. Видео с заседания глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

В Псковской области в промышленности задействовано 130 крупных и средних предприятий, из них 70 – обрабатывающие производства. Средняя годовая численность работников предприятий составляет практически 50 тысяч человек, уточнил Михаил Ведерников.

«У нас сохраняется устойчивая тенденция к развитию. По итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 107,7 % и на три процентных пункта выше среднероссийского показателя. За январь – апрель 2025 года индекс – 107 %. Во многом рост, конечно, обеспечивает реализация профильных национальных проектов и целевая адресная поддержка Минпромторга, за что коллегам отдельные слова благодарности», – сказал глава региона.

С 2019 года по линии Минпромторга поддержка промышленных предприятий области составила 1,3 млрд рублей. Губернатор также отметил поддержку Фонда развития промышленности. В настоящее время в регионе реализуется президентский проект «Эффективная и конкурентная экономика», а благодаря участию в национальных проектах технологического лидерства в регионе возводится Инжиниринговый центр.