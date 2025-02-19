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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дохе

Десятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира серии ATP-500 в Дохе, обыграв 39-ю ракетку португальца Нуну Боржеша – 6:3, 6:4, передаёт корреспондент ПАИ.

За матч россиянин оформил 11 эйсов, реализовал два брейк-поинта из шести возможных, а также не допустил ни одной двойной ошибки. Боржеш совершил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и не получил ни одного шанса выиграть гейм на чужой подаче.

За выход в полуфинал «пятисотника» Рублёв поспорит с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

Ранее российский теннисист на этом турнире обыграл Александра Бублика, представляющего Казахстан.

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