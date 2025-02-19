Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дохе
Десятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира серии ATP-500 в Дохе, обыграв 39-ю ракетку португальца Нуну Боржеша – 6:3, 6:4, передаёт корреспондент ПАИ.
За матч россиянин оформил 11 эйсов, реализовал два брейк-поинта из шести возможных, а также не допустил ни одной двойной ошибки. Боржеш совершил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и не получил ни одного шанса выиграть гейм на чужой подаче.
За выход в полуфинал «пятисотника» Рублёв поспорит с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.
Ранее российский теннисист на этом турнире обыграл Александра Бублика, представляющего Казахстан.
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