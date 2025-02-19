Эксперт назвал главную причину несчастных случаев на производстве в Псковской области

17:47, 19 февраля 2025, ПАИ

Работодатели часто ограничиваются проведением инструктажей и обучением по охране труда, не уделяя должного внимания практическим навыкам и контролю за их применением в процессе работы, отметила руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 февраля.

«Если глобально смотреть на все несчастные случаи и их причины – это, конечно, неудовлетворительная организация производства работ, которая контролирует соблюдение правил по охране труда», – сообщила она. Работодатели должны следить за исполнением правил на рабочем месте, применением средств защиты, правильностью выполнения операций и незамедлительно устранять нарушения, подчеркнула эксперт.

Даже если работник нарушает правила безопасности и получает травму, ответственность несёт работодатель, который не обеспечил должный контроль и безопасные условия труда, обратила внимание Марина Кудрявцева.