Наталья Фёдорова навестила военнослужащих в псковском госпитале

18:01, 19 февраля 2025, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова в преддверии Дня защитника Отечества навестила участников СВО, проходящих лечение в госпитале. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой











Глава района посетила медучреждение вместе с депутатом Псковской гордумы Натальей Юрченко. Кроме того, перед военнослужащими выступили артисты из Псковского района.

«Яркие выступления, душевные песни, атмосфера благожелательности – военнослужащие остались очень довольны концертом и благодарили артистов за праздничную атмосферу, то тепло и участие, которые лечат не хуже лекарств», – отметила Наталья Фёдорова.

Она пожелала военнослужащим скорейшего выздоровления и благополучия.