Наталья Фёдорова навестила военнослужащих в псковском госпитале
Глава Псковского района Наталья Фёдорова в преддверии Дня защитника Отечества навестила участников СВО, проходящих лечение в госпитале. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
Глава района посетила медучреждение вместе с депутатом Псковской гордумы Натальей Юрченко. Кроме того, перед военнослужащими выступили артисты из Псковского района.
«Яркие выступления, душевные песни, атмосфера благожелательности – военнослужащие остались очень довольны концертом и благодарили артистов за праздничную атмосферу, то тепло и участие, которые лечат не хуже лекарств», – отметила Наталья Фёдорова.
Она пожелала военнослужащим скорейшего выздоровления и благополучия.
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