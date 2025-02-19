Представители Псковской области примут участие в X Всероссийской неделе охраны труда

18:04, 19 февраля 2025, ПАИ

Представители Псковской области примут участие в X Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), которая пройдёт на федеральной территории «Сириус» с 15 по 18 сентября.

«Всегда представители инспекции участвуют в этом мероприятии, а также в этом мероприятии могут принять участие все желающие работодатели. Мероприятие не является закрытым, то есть можно зайти на сайт, посмотреть, как можно принять участие, зарегистрироваться и поехать на эту неделю», – рассказала руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 февраля.

На X Всероссийской неделе охраны труда сфокусируются на теме «Народосбережение – гарантия устойчивого развития». В рамках ВНОТ традиционно пройдут молодёжные дни.

ВНОТ – это площадка для обсуждения новых тенденций в средствах индивидуальной защиты и охране труда, обмена опытом между работодателями и ознакомления с перспективными разработками.