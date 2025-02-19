В Пскове подвели итоги смен, организованных для детей из Белгородской области

19:35, 19 февраля 2025, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялась встреча со студентами, принимавшими участие в сменах, организованных для детей из Белгородской области в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии приняли участие ректор ПсковГУ Наталья Ильина, глава регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев, руководитель (командир) окружного штаба студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа Юрий Комолятов, студенты вуза.

С приветственным словом к участникам встречи обратилась ректор ПсковГУ Наталья Ильина. «Смены, организованные в Псковской области для белгородских школьников в прошлом году, можно охарактеризовать словом «вместе». Они объединили правительство региона, Псковский государственный университет, Псково-Печерскую духовную семинарию, наши студенческие отряды. ПсковГУ является классическим университетом, и в числе наших программ есть направления, связанные с педагогическим образованием. Наши студенты уже знали, что такое работа с детьми и какие психолого-педагогические инструменты существуют. Белгородские смены показали, что нам всё по плечу, мы всё сможем сделать вместе!» – сказала ректор ПсковГУ.

Юрий Комолятов поздравил ребят с прошедшим профессиональным праздником и отметил, что Псковскому региону и университету удалось в сжатые сроки реализовать очень важный проект.

«Это значимый проект для регионального отделения. Вы с ним справились, и это значит, что вы готовы к серьёзным, важным проектам. Надеюсь, они у вас будут. Надеюсь, здесь, на Псковской земле, развернутся трудовые проекты, которые примут и бойцов РСО со всей страны, чтобы здесь работать, зарабатывать, оставаться жить и пополнять кадровый резерв Псковской области», – добавил Юрий Комолятов.

Андрей Ермаков добавил, что деятельность студотрядов – это не только интересно, но и важно для региона.

«Уже много слов сегодня сказано по поводу профильных смен, в рамках которых неоценимую помощь вы оказали нам как принимающей стороне, и в особенности это касается, конечно же, смен, которые были сопряжены с приёмом ребят из Белгородской области, ребят, которые нуждались в особо чутком отношении. Детям нужен был контакт с вами, они его получили, и я знаю, насколько это было непросто. Благодарим вас за эту важнейшую работу. Уверен, что ваш вклад позитивным образом сказался на том настроении, с которым ребята гостили у нас и уезжали», – отметил спикер.

Дмитрий Яковлев, обращаясь к участникам смен, поблагодарил ребят за вовлечённость в работу, за самоотдачу и за то, что смогли «влюбить детей с Белгородской земли в Псковскую область».

Продолжилась встреча открытым диалогом, в котором его участники обсудили возможность активного внедрения опыта работы с детьми в формате «вожатый – вожатый», создание рабочей группы по курированию студотрядов в регионе, проведение совместных проектов с Псково-Печерской духовной семинарией и другие вопросы.

Напомним, в начале февраля прошлого года по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Псковскую область приехало более 200 детей из Белгородской области. Среди гостей – ученики с 1–10-х классов. Для ребят была подготовлена насыщенная программа, включающая посещение достопримечательностей, образовательные модули и целый ряд других активностей. А сопровождали детей в течение трёх недель опытные вожатые из студенческих отрядов ПсковГУ, в числе которых «Снежный кот», «Наставник», «Турбо», «Кипарис». Наши ребята каждый день организовывали для приезжих гостей творческие и интеллектуальные мероприятия.