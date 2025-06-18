На дружинников можно положиться – Михаил Ведерников

15:22, 18 июня 2025, ПАИ

Важность работы отряда «Дружина» отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций.

Губернатор, отметил, что на дружинников можно положиться, добавив, что это хороший пример неравнодушных людей. Он напомнил, как «Дружина» вывела заблудившуюся бабушку из леса, спасла людей после ДТП, а также спасла мужчину, который получил травму на лесопилке. «Когда лёд сходил, дружинники вытащили оттуда 60 человек. Сейчас ежедневно на воде дежурят два катера, чтобы соблюдался порядок на воде», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников сообщил, что решение о создании «Дружины» было принято после начала специальной военной операции. По его словам, многие жители обращались к нему с желанием участвовать в СВО, но по различным причинам не могли этого сделать, выражая готовность присоединиться к «Дружине». Он отметил, что руководители силового блока регулярно привлекают дружинников к решению различных задач. Кроме того, Михаил Ведерников рассказал, что недавно совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области были проведены учения, в ходе которых отрабатывались действия при столкновении с диверсантами.

Также глава региона напомнил о центре «Воин». «У нас хорошие инструкторы в центре «Воин», уже прошли обучение 300 ребят. Там даются знания по истории, медицине, как вести себя во время ДТП, несчастного случая на природе. Растёт хорошая смена для «Дружины», полиции, военных, других силовых ведомств», – резюмировал Михаил Ведерников.

Напомним, отряд «Дружина» в Псковской области создан по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова. Добровольцы оказывают помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. «Дружина» неоднократно оказывала помощь жителям региона в сложных ситуациях, предотвращая правонарушения и задерживая преступников.