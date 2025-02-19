Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пыталовский округ признан лучшим по обеспечению безопасности в СЗФО

Пыталовский муниципальный округ Псковской области признан победителем смотра-конкурса МЧС России по Северо-Западному федеральному округу в номинации «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2024 году», сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Андрей Вьюнов и Вера Кондратьева. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Пыталовский округ стал лучшим в Псковской области и в Северо-Западном федеральном округе. Награду главе муниципалитета Вере Кондратьевой вручил руководитель аппарата областного правительства Андрей Вьюнов во время сбора руководящего состава региональной подсистемы РСЧС сегодня, 19 февраля.

«Благодарю сотрудников администрации округа, правительства Псковской области, Главного управления МЧС России по Псковской области за совместную командную работу», – отметила Вера Кондратьева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 февраля 2025

Ролик стругокрасненского школьника вошёл в тройку лидеров на всероссийском конкурсе к 80-летию Победы
19 февраля 2025

На мастер-класс по изготовлению открытки-сувенира приглашают псковскую молодёжь
19 февраля 2025

В соцгородке Пскова прошло мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества и первой годовщине учреждения
19 февраля 2025

Анастасия Иванова: Женщины более ответственно подходят к ведению бизнеса
19 февраля 2025

Что делать, если работодатель не платит зарплату вовремя: советы специалиста
19 февраля 2025

О безопасности на рабочем месте поговорили на «Серебряном дожде». Главное
19 февраля 2025

Уроженка Новоржева победила на заочном этапе Всероссийского конкурса «Моя въездная группа»
19 февраля 2025

В Псковской области наградили помогавших эвакуированным после атаки БПЛА жителям Торопца

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...