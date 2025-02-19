Пыталовский округ признан лучшим по обеспечению безопасности в СЗФО
Пыталовский муниципальный округ Псковской области признан победителем смотра-конкурса МЧС России по Северо-Западному федеральному округу в номинации «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2024 году», сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.
Пыталовский округ стал лучшим в Псковской области и в Северо-Западном федеральном округе. Награду главе муниципалитета Вере Кондратьевой вручил руководитель аппарата областного правительства Андрей Вьюнов во время сбора руководящего состава региональной подсистемы РСЧС сегодня, 19 февраля.
«Благодарю сотрудников администрации округа, правительства Псковской области, Главного управления МЧС России по Псковской области за совместную командную работу», – отметила Вера Кондратьева.
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