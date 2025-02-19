Уроженка Новоржева победила на заочном этапе Всероссийского конкурса «Моя въездная группа»

20:37, 19 февраля 2025, ПАИ

Уроженка Новоржевского муниципального округа Полина Чистякова одержала победу на заочном этапе II Всероссийского конкурса «Моя въездная группа». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках конкурса Полина Чистякова представила проект въездной группы в Новоржеве. Теперь ей предстоит представить свою концепцию и защитить её перед экспертной комиссией на очном этапе в Москве, который пройдёт с 12 по 14 марта.

Работы победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления для дальнейшей реализации на территории городов и поселений, а также туристическим организациям, занимающимся развитием внутреннего туризма в России.

Торжественное награждение победителей и призёров состоится 14 марта в Национальном центре «Россия». Это событие станет кульминацией масштабного конкурса, направленного на выявление и поддержку талантливых граждан, активно участвующих в развитии внутреннего туризма в муниципальных образованиях России, а также на формирование имиджа городов и поселений как привлекательных территорий для жителей и туристов.

Конкурс проводится образовательной платформой «Россия – территория развития» в соответствии с задачами реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».