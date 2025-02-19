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Общество

Уроженка Новоржева победила на заочном этапе Всероссийского конкурса «Моя въездная группа»

Уроженка Новоржевского муниципального округа Полина Чистякова одержала победу на заочном этапе II Всероссийского конкурса «Моя въездная группа». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках конкурса Полина Чистякова представила проект въездной группы в Новоржеве. Теперь ей предстоит представить свою концепцию и защитить её перед экспертной комиссией на очном этапе в Москве, который пройдёт с 12 по 14 марта.

Работы победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления для дальнейшей реализации на территории городов и поселений, а также туристическим организациям, занимающимся развитием внутреннего туризма в России.

Торжественное награждение победителей и призёров состоится 14 марта в Национальном центре «Россия». Это событие станет кульминацией масштабного конкурса, направленного на выявление и поддержку талантливых граждан, активно участвующих в развитии внутреннего туризма в муниципальных образованиях России, а также на формирование имиджа городов и поселений как привлекательных территорий для жителей и туристов.

Конкурс проводится образовательной платформой «Россия – территория развития» в соответствии с задачами реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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