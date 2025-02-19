В соцгородке Пскова прошло мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества и первой годовщине учреждения

20:55, 19 февраля 2025, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое приближающемуся Дню защитника Отечества, прошло в социальном городке Пскова в среду, 19 февраля. Это событие также стало первой годовщиной со дня открытия учреждения, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На мероприятии присутствовали подопечные и гости социального городка, а также приглашённые официальные лица. От имени первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой с приветственным словом выступила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

В своём обращении первый вице-губернатор поздравила с Днём защитника Отечества участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и людей, родившихся в период войны и переживших все её тяготы.

«В этот день и в Год защитника Отечества мы выражаем своё уважение к мужеству наших соотечественников, которые проявили и проявляют доблесть и честь в борьбе за нашу Родину», – сказала она.

Отдельно Вера Емельянова поздравила руководство, сотрудников и подопечных социального городка с первой годовщиной работы учреждения, отметив их опыт и профессионализм. «Благодаря вам многие пожилые люди обрели свой дом, получили возможность полноценно жить, проводить свободное время и заниматься любимыми делами», – отметила Вера Емельянова.

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова также поздравила ветеранов с праздником. Она выразила признательность защитникам всех времён и подчеркнула важность сохранения памяти о событиях войны и о героях, которые ковали победу на фронте и в тылу. Сенатор присоединилась к поздравлениям в адрес коллектива и подопечных соцгородка в связи с годовщиной учреждения. «Очень важно, что в Псковской области есть такое уютное место, где царит уважение и забота, где ухаживают и заботятся о людях, которые в этом нуждаются», – сказала Наталья Мельникова.

Директор социального городка Ольга Семенкова выразила благодарность всем, кто поддержал идею создания такого уникального учреждения и помогает ему полноценно функционировать на благо жителей региона.

В завершение мероприятия для подопечных и гостей социального городка состоялся праздничный концерт, организованный при поддержке регионального отделения Союза пенсионеров России, военнослужащих Псковского гарнизона и творческих коллективов города.

Напомним, учреждение было построено в рамках национального проекта «Демография», который стал логическим продолжением национальных проектов «Кадры» и «Семья».