Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В соцгородке Пскова прошло мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества и первой годовщине учреждения

Торжественное мероприятие, посвящённое приближающемуся Дню защитника Отечества, прошло в социальном городке Пскова в среду, 19 февраля. Это событие также стало первой годовщиной со дня открытия учреждения, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На мероприятии присутствовали подопечные и гости социального городка, а также приглашённые официальные лица. От имени первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой с приветственным словом выступила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

В своём обращении первый вице-губернатор поздравила с Днём защитника Отечества участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и людей, родившихся в период войны и переживших все её тяготы.

«В этот день и в Год защитника Отечества мы выражаем своё уважение к мужеству наших соотечественников, которые проявили и проявляют доблесть и честь в борьбе за нашу Родину», – сказала она.

Отдельно Вера Емельянова поздравила руководство, сотрудников и подопечных социального городка с первой годовщиной работы учреждения, отметив их опыт и профессионализм. «Благодаря вам многие пожилые люди обрели свой дом, получили возможность полноценно жить, проводить свободное время и заниматься любимыми делами», – отметила Вера Емельянова.

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова также поздравила ветеранов с праздником. Она выразила признательность защитникам всех времён и подчеркнула важность сохранения памяти о событиях войны и о героях, которые ковали победу на фронте и в тылу. Сенатор присоединилась к поздравлениям в адрес коллектива и подопечных соцгородка в связи с годовщиной учреждения. «Очень важно, что в Псковской области есть такое уютное место, где царит уважение и забота, где ухаживают и заботятся о людях, которые в этом нуждаются», – сказала Наталья Мельникова.

Директор социального городка Ольга Семенкова выразила благодарность всем, кто поддержал идею создания такого уникального учреждения и помогает ему полноценно функционировать на благо жителей региона.

В завершение мероприятия для подопечных и гостей социального городка состоялся праздничный концерт, организованный при поддержке регионального отделения Союза пенсионеров России, военнослужащих Псковского гарнизона и творческих коллективов города.

Напомним, учреждение было построено в рамках национального проекта «Демография», который стал логическим продолжением национальных проектов «Кадры» и «Семья».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 февраля 2025

Ролик стругокрасненского школьника вошёл в тройку лидеров на всероссийском конкурсе к 80-летию Победы
19 февраля 2025

На мастер-класс по изготовлению открытки-сувенира приглашают псковскую молодёжь
19 февраля 2025

В соцгородке Пскова прошло мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества и первой годовщине учреждения
19 февраля 2025

Анастасия Иванова: Женщины более ответственно подходят к ведению бизнеса
19 февраля 2025

Что делать, если работодатель не платит зарплату вовремя: советы специалиста
19 февраля 2025

О безопасности на рабочем месте поговорили на «Серебряном дожде». Главное
19 февраля 2025

Уроженка Новоржева победила на заочном этапе Всероссийского конкурса «Моя въездная группа»
19 февраля 2025

В Псковской области наградили помогавших эвакуированным после атаки БПЛА жителям Торопца

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...