На мастер-класс по изготовлению открытки-сувенира приглашают псковскую молодёжь

21:21, 19 февраля 2025, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению открытки-сувенира пройдет в Доме молодёжи в Пскове 21 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Приглашаются дети участников СВО и молодёжь Псковской области. Участники своими руками создадут открытки-сувениры для мужчин в преддверии Дня защитника Отечества.

Мастер-класс пройдёт в Доме молодёжи (улица Конная, 2). Начало в 17:00.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Количество участников ограничено: есть всего десять мест.