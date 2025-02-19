На мастер-класс по изготовлению открытки-сувенира приглашают псковскую молодёжь
Мастер-класс по изготовлению открытки-сувенира пройдет в Доме молодёжи в Пскове 21 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Приглашаются дети участников СВО и молодёжь Псковской области. Участники своими руками создадут открытки-сувениры для мужчин в преддверии Дня защитника Отечества.
Мастер-класс пройдёт в Доме молодёжи (улица Конная, 2). Начало в 17:00.
Зарегистрироваться можно по ссылке. Количество участников ограничено: есть всего десять мест.
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