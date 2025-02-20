Всемирный день управления информацией отмечают сегодня

07:01, 20 февраля 2025, ПАИ

Всемирный день управления информацией отмечается каждый третий четверг февраля, сообщает calend.ru. В этом году дата приходится на 20 февраля.

Под управлением информацией подразумевается многое: анализ информации, её защита, варианты подачи или преподнесения, хранения, защиты.

Дату эту отмечают представители разных отраслей и сфер жизни общества, отвечающие за эффективность создания, распространения, использования и удаления информации специализированной направленности, то есть используемой в определённых сферах (здравоохранение, правопорядок, дипломатия, оборона, просвещение и т.д.). В каждой из таких сфер управление информацией имеет свою специфику, напрямую связанную с задачами.