Всемирный день управления информацией отмечают сегодня
Всемирный день управления информацией отмечается каждый третий четверг февраля, сообщает calend.ru. В этом году дата приходится на 20 февраля.
Под управлением информацией подразумевается многое: анализ информации, её защита, варианты подачи или преподнесения, хранения, защиты.
Дату эту отмечают представители разных отраслей и сфер жизни общества, отвечающие за эффективность создания, распространения, использования и удаления информации специализированной направленности, то есть используемой в определённых сферах (здравоохранение, правопорядок, дипломатия, оборона, просвещение и т.д.). В каждой из таких сфер управление информацией имеет свою специфику, напрямую связанную с задачами.
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