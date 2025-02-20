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Общество

Печь пироги с луком советует народный календарь

20 февраля отмечается память Луки Елладского — греческого монаха, жившего в конце IX — первой половине X века, сообщает calend.ru. Монашеский постриг он принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и монастыря.

На Руси в этот день было принято печь пироги — естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — «на счастье». Считалось, что все отданное вернется сторицей.

Также поминали усопших предков. По этому поводу говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай».

Кроме того, этот день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Особые свойства обретала лапчатка — трава, листочки которой напоминают крест. В народе ее называли «могущницей», то есть растением, в котором заключена большая сила.

Следили и за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление — зимний гром — в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.

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