День флага Псковской области отмечается 20 февраля

07:45, 20 февраля 2025, ПАИ

День флага Псковской области отмечается 20 февраля. Дата приурочена ко дню регистрации флага в Государственном геральдическом регистре России – событие состоялось 20 февраля 2019 года.

Закон «О флаге Псковской области» принят Псковским областным Собранием депутатов 25 декабря 2018 года. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение длани, облака и барса из герба Псковской области в телесном, белом и жёлтом цветах с применением более тёмных оттенков. Вдоль древка расположена белая полоса длиной в 1/7 ширины полотнища, по правой кромке которой расположен в один ряд орнамент из треугольников, соответствующий псковскому архитектурному декору «бегунец».