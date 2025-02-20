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День флага Псковской области отмечается 20 февраля

День флага Псковской области отмечается 20 февраля. Дата приурочена ко дню регистрации флага в Государственном геральдическом регистре России – событие состоялось 20 февраля 2019 года.

Флаг Псковской области. Изображение предоставила пресс-служба правительства Псковской области

Закон «О флаге Псковской области» принят Псковским областным Собранием депутатов 25 декабря 2018 года. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение длани, облака и барса из герба Псковской области в телесном, белом и жёлтом цветах с применением более тёмных оттенков. Вдоль древка расположена белая полоса длиной в 1/7 ширины полотнища, по правой кромке которой расположен в один ряд орнамент из треугольников, соответствующий псковскому архитектурному декору «бегунец».

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