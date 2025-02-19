Шесть месяцев условно получила жительница Псковской области за разглашение гостайны

08:34, 20 февраля 2025, ПАИ

Сотрудница одного из государственных казённых учреждений Псковской области признана виновной в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ и 276 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в УФСБ России по Псковской области.

Женщина в рамках своей служебной деятельности была допущена к сведениям, составляющим государственную тайну. С документами, имеющими гриф секретности «секретно», она, без законных на то оснований, под подпись ознакомила двух коллег, которые не имели допуска к подобной информации.

Приговором Псковского областного суда женщине назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полгода. Кроме того, она уволена из государственного казённого учреждения.

Приговор вступил в законную силу.