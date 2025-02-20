Луганская филармония впервые даст концерты в Псковской области
Коллективы Луганской филармонии впервые проведут гастрольные туры в Новгородской и Псковской областях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
В программе «В ритмах весны», посвященной Международному женскому дню, примут участию камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь», ансамбль танца «Рондо» и вокально-эстрадный ансамбль «Сфорцандо». Увидеть выступления можно будет в Великих Луках, Пскове и Невеле с 1 по 9 марта.
«Мы впервые отправимся по городам Новгородской и Псковской областей, для нас это большая честь. Каждый раз в гастрольный тур мы собираем новые программы, которые включают в себя всеми узнаваемые песни. В концерте прозвучат композиции, посвященные женщине, любви и родине. Мы хотим жителям этих городов подарить праздник, чтобы каждый смог получить хорошее и праздничное настроение», – рассказал художественный руководитель камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь» народный артист ЛНР Виктор Фалалеев.
На сайте культура.рф появилось расписание первых выступлений в рамках гастрольного тура. Организатором мероприятия является Росконцерт.
На фестивале русской музыки будут такие концерты, которые увидеть и услышать в России довольно сложно – Александр Боярков
«Такой получается фьюжен»: чего ждать от очередного фестиваля русской музыки в Пскове
Бабьи «брыксы», псковские сказки и песни: 22 февраля гостей ждут на масленичных гуляниях в пушкинском Бугрово
«Про Псковскую область снимать и снимать»: режиссёр драмы «Семь вёрст до рассвета» рассказал о выборе мест для съёмок