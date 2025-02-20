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Общество

Пропавшего в октябре мужчину разыскивают в Великих Луках

55-летнего Дмитрия Старова продолжают разыскивать в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В последний раз он выходил на связь 20 октября 2024 года, находясь на набережной реки Ловати.

Рост мужчины составляет 165 сантиметров, у него худощавое телосложение. Пропавший был одет в чёрную кепку, синий бушлат, чёрный свитер и такого же цвета ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 02, 112.

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