Жилой дом горел на улице Ленкоммуны в Невеле
Жилой дом горел на улице Ленкоммуны в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
К ликвидации пожара привлекались 10 специалистов и три единицы техники. Возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
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