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Происшествия

Жилой дом горел на улице Ленкоммуны в Невеле

Жилой дом горел на улице Ленкоммуны в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Жилой дом горел на улице Ленкоммуны в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Жилой дом горел на улице Ленкоммуны в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Жилой дом горел на улице Ленкоммуны в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Жилой дом горел на улице Ленкоммуны в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

К ликвидации пожара привлекались 10 специалистов и три единицы техники. Возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

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