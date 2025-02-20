Жилой дом горел на улице Ленкоммуны в Невеле

10:48, 20 февраля 2025, ПАИ

Жилой дом горел на улице Ленкоммуны в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

К ликвидации пожара привлекались 10 специалистов и три единицы техники. Возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.