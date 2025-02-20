Чемпионат Псковской области по рыбалке пройдёт на Ясском озере

11:55, 20 февраля 2025, ПАИ

Чемпионат Псковской области по ловле рыбы на мормышку со льда пройдёт на Ясском озере в Пустошкинском районе 1 и 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Соревнования пройдут в личном и командном зачётах в два тура. Победителем в индивидуальном зачёте станет рыболов, набравший меньшую сумму мест за оба тура.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие за пять дней до начала соревнований.

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